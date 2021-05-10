الأثنين 28 رمضان 1442 ﻫ - 10 مايو 2021 |
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تجدد المواجهات في باحات المسجد الأقصى

منذ 9 ساعات
مواجهات المسجد الاقصى

مواجهات المسجد الاقصى

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اندلعت مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين، بعد اقتحامه من قبل العشرات من عناصر القوات الإسرائيلية عبر باب المغاربة.

وألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وأطلقت الأعيرة المطاطية بكثافة على المرابطين داخل المسجد الأقصى، ولا زالت المواجهات مستمرة.

ووفق وكالة “معا” الفلسطينية، فإن التوتر يسود في المسجد الأقصى، منذ ساعات فجر اليوم، تزامنا مع دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات للمسجد في الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967.

وكان آلاف المصلين، تظاهروا منذ ساعات الفجر في المسجد الأقصى، وساروا في ساحاته وهم يهتفون، ويرددون قسما لحماية المسجد، من اقتحامات المستوطنين واعتداءات القوات الإسرائيلية، وذلك بحسب “معا”

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