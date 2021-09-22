الأحد 29 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 2 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تجديد حبس “نائب الجن” المتهم في قضية الآثار الكبرى

22 - سبتمبر - 2021

الشرطة الاميركية

A A A
طباعة المقال

جدد قاضى المعارضات محكمة جنوب القاهرة بمصر حبس النائب البرلمانى السابق علاء حسانين، المعروف إعلاميا بـ”نائب الجن” و16 متهمًا آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وتم تجديد حبس المتهمين في اتهامهم بقضية “الآثار الكبرى” وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قد جدد حبس النائب البرلمانى السابق علاء حسانين و16 متهما، فى اتهامهم بقضية آثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة فى وقت سابق، عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتى شملت: تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتى من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتى نصف.

كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الرومانى واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامى، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبى طوله 10 سم، تمثال حجرى مقسم لجزئين يعود للعصر اليوناني.

وأوضحت التحقيقات أنه عثر بحوزة المتهمين على عدد 3 ثقل ميزان أحدها بازلت وآخر حجري، و3 موازين من البازلت، و3 مكاحل من المرمر، تمثال جنائزى صغير الحجم غير مكتمل، مسند ورأس من الخشب، و10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسارج من الفخار ترجع للعصر اليوناني الروماني.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
بالفيديو: زعران “أمل” و “حزب الله” يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. “مكّن لحزب الله”
لبنان يشيع اليوم شهيد الثورة الوطنية علاء أبو فخر
لبنان
“جدول أعمال” سنة 2022
صاروخ روسي عابر للقارات-ارشيفية
الرادارات الروسية ترصد 170 إطلاقا صاروخيا عام 2021
مصر تطالب بتهدئة فورية.. وإسرائيل تشترط وقف صواريخ حماس

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

اشتباكات في الشياح
بالفيديو.. معركة رأس السنة في الشياح!!
ميشال حايك
بشار الأسد وصحون فضائية والعالم يحبس أنفاسه.. ماذا قال ميشال حايك عن “2022”؟
الشيخ بهاء الحريري
بهاء الحريري: كل عام ولبنان واللبنانيون بخير وأمل يوازي حجم إنجازاتهم وأحلامهم