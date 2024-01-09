"تجسّس لصالح الصين".. حكمٌ بالسجن على عسكري في البحريّة الأميركيّة

حُكم على بحار أميركي بالسجن لمدة 27 شهرًا أمس الإثنين، لتلقيه رشوة قدرها نحو 15 ألف دولار من ضابط مخابرات صيني، مقابل الحصول على صور مستندات عسكرية أميركية تصنف غير سرية.

وأقر الرقيب ونهينج “توماس” تشاو (26 عامًا) في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتهمة التآمر وتلقي رشوة. وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن الحكم شمل تغريمه 5500 دولار.

واعترف تشاو، الذي كان يعمل في قاعدة فينتورا كاونتي البحرية في كاليفورنيا، بأنه أرسل إلى الصين خطط تدريب عسكرية أميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وأوامر تشغيل، والرسوم البيانية للرادار في قاعدة عسكرية أميركية في أوكيناوا باليابان.

وقالت لاريسا ناب المساعدة التنفيذية لمدير قسم الأمن القومي بمكتب التحقيقات الاتحادي إن “تشاو اختار خيانة القسم الذي أداه لبلادنا وعرض الآخرين للخطر”.

وأضافت في بيان: “الحكم الصادر اليوم يظهر مرة أخرى عجز أجهزة المخابرات الصينية عن منع مكتب التحقيقات الاتحادي وشركائنا الأساسيين من ضبط ومحاكمة الجواسيس الذين تجندهم الصين”.

واتهمت الولايات المتحدة الصين بشن حملة واسعة النطاق من التجسس والهجمات الإلكترونية عليها، وهي تهمة تنفيها بكين.