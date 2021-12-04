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تجميد عمل لجنة العفو في الكويت حتى إشعار آخر

منذ 5 ساعات
الكويت العاصمة

الكويت العاصمة

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قال مصدر حكومي كويتي رفيع، إنه سيتم تجميد أعمال لجنة العفو حتى إشعار آخر، وأن اجتماعاتها ستتوقف لحين البت بعملها.

وأشار المصدر إلى أنه “كان من المقرر أن ترفع اللجنة أسماء جديدة إلى القيادة السياسية مطلع هذا الشهر، تمهيدا لشمولها بشكل رسمي في قوائم العفو الجديدة”.

وأضاف: “الندوات السياسية الأخيرة لبعض المشمولين بالعفو، والتي أقحمت المقام السامي في خطاباتها الأسبوع الماضي، دفعت باللجنة إلى تعليق اجتماعها المقرر هذا الأسبوع”.

وشدد المصدر على أن “قرار تجميد اجتماعات لجنة العفو سيظل ساريا حتى إشعار آخر، بعد أن كان مقررا عقد اجتماعات أسبوعية بشكل دوري”.

وكان أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد كلف رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بإعداد اقتراحات وضوابط وشروط تمهيدا لإصدار مرسوم للعفو عن بعض أبناء الكويت،المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.

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