تحالفات عالمية.. طبول حرب باردة ثانية تدق في أوكرانيا

نشرت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية مقالا للرأي يحذر من أن طبول ”حرب باردة ثانية“ تدق في أوكرانيا ”مرة أخرى“، إذ تعتبر الولايات المتحدة نفسها منخرطة في صراع عالمي مع روسيا والصين، وتقوم بتجميع تحالف من الديمقراطيات لمواجهة هذا النفوذ“.

وأشار المقال إلى أنه ”بالرغم من أن الكثير في جنوب الكرة الأرضية يصر على أن أوكرانيا هي نزاع إقليمي يجب ألا يُسمح له بتعطيل أو تغيير العالم بأسره، إلا أن صانعي السياسة في إدارة بايدن يؤطرون الحرب الأوكرانية بالفعل من منظور عالمي“.

وجاء في المقال، الذي يحمل عنوان ”أوكرانيا.. وبدء حرب باردة ثانية“: ”إنهم (صانعو السياسة الأمريكيون) يرون روسيا والصين كشريكين في تحدي النظام القائم على القواعد، الذي تدعمه واشنطن وحلفاؤها.. المعارك في أوكرانيا حاليا هي المسرح المركزي لهذا الصراع الأوسع“.

وأضاف ”بالنظر إلى واشنطن، فإن التهديدات الأمنية في أوروبا وآسيا أصبحت الآن مرتبطة ارتباطا وثيقا لدرجة أن المسؤولين ينظرون إلى القارتين على أنهما (نظام تشغيل واحد). هذا هو نمط التفكير الذي يذكرنا كثيرا بالحرب الباردة، عندما كانت أمريكا تدرك دائما أن ما حدث في فيتنام أو كوريا قد يكون له آثار في مدينة برلين المقسمة أو في شمال المحيط الأطلسي“.

وأوضح المقال أن ”أحد الاختلافات الكبيرة عن الحرب الباردة الأولى هو أن الأمريكيين هذه المرة يرون أن الصين، وليس روسيا، هي أخطر منافس لهم“، مضيفا ”لم يتغير هذا الاعتقاد بحقيقة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو من شن الحرب“.

وتابع ”في الواقع، فإن تركيز إدارة بايدن على الصين يزيد من الميل إلى رؤية الحرب الأوكرانية على أنها لا تتعلق فقط بأمن أوروبا، بل تتعلق بالنظام العالمي الأوسع. ويرى المسؤولون الأمريكيون أن الصين تقف بقوة في صف روسيا“.

وقال ”يظل استبعاد بكين من ترجمة مشاعرها المؤيدة لروسيا إلى دعم عسكري أو اقتصادي مباشر أولوية أمريكية عليا“.

وأضاف أن ”حلفاء الولايات المتحدة في آسيا -ولا سيما اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا- يدركون أيضا تداعيات حرب أوكرانيا على أمنهم. وإن أسوأ السيناريوهات بالنسبة لهم هو أن الهجوم الروسي يشجع الصين ويشتت انتباه أمريكا؛ ما يؤدي إلى غزو الصين لتايوان“.

وأردف المقال بالقول إن ”توحيد تحالف الديمقراطيات يهدف إلى تحسين الوضع الأمني ​​للغرب في كل من أوروبا وآسيا. وتلعب دول، مثل: اليابان، دورا رمزيا وعمليا مهما في الصراع مع روسيا.. إنها ضرورية لجهود العقوبات؛ ما يجعل من الصعب على موسكو إيجاد طرق سهلة للالتفاف على العقوبات“.

وتابع مقال الرأي الذي نشرته ”فاينانشيال تايمز“: ”لكن في المقابل، يحرص الآسيويون على رؤية الدول الأوروبية تلعب دورا أمنيا أكبر في آسيا. وتم الترحيب بالزيارات البحرية الأخيرة التي قام بها البريطانيون والفرنسيون والألمان والهولنديون للمنطقة“.