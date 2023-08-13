الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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تحالف بحري بقيادة أمريكا يحذر السفن من دخول المياه الإيرانية لتجنب الاحتجاز

منذ 11 دقيقة
سفن بحرية عسكرية أمريكية

سفن بحرية عسكرية أمريكية

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أشارت البحرية الأمريكية الى أن تحالفا بحريا تقوده الولايات المتحدة في الخليج حذر السفن في المنطقة بالابتعاد عن المياه الإيرانية لتجنب التعرض المحتمل للاحتجاز.

ويُظهر التحذير أن التوتر لا يزال كبيرا في مضيق هرمز وما حوله، حيث احتجزت إيران ناقلتي نفط في أواخر أبريل نيسان وأوائل مايو أيار.

وفي الوقت نفسه تضع واشنطن وطهران اللمسات الأخيرة لاتفاق بشأن إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في إيران مقابل سماح الولايات المتحدة برفع التجميد عن أموال إيرانية تبلغ ستة مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

وقال تيموثي هوكينز المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين مساء أمس السبت “تنظيم الأمن البحري الدولي يخطر المبحرين في المنطقة بالاحتياطات المناسبة لتقليل مخاطر الاحتجاز على أساس التوتر الحالي بالمنطقة، والذي نسعى إلى تهدئته”.

وأضاف “على السفن المرور أبعد ما يمكن عن المياه الإقليمية الإيرانية”.

يمر نحو خُمس النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.

ومن شأن اتفاق الإفراج عن المواطنين الأمريكيين من سجن إيراني والسماح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة محو مصدر قلق كبير بين واشنطن وطهران، وسط استمرار الخلافات حول قضايا أخرى من البرنامج النووي الإيراني إلى دعم طهران لميليشيات شيعية إقليمية.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستفرج عن بعض الإيرانيين من السجون الأمريكية في إطار الاتفاق.

    المصدر :
  • رويترز

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