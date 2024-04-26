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تحت قيادة الناتو.. حاملة طائرات فرنسية تنضم لتدريبات عسكرية

منذ ساعتين
حاملة الطائرات شارل ديجول

حاملة الطائرات شارل ديجول

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دشن حلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة واحدة من كبرى عملياته للانتشار البحري منذ غزو روسيا لأوكرانيا، بمشاركة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول تحت قيادة الحلف لأول مرة.

وتشكل الحاملة والسفن المصاحبة لها الأساس لتدريبات (نبتون سترايك) وهي سلسلة من التدريبات العسكرية التي يقول الحلف إنها ستساعد أعضاءه على العمل المشترك بسلاسة أكبر وردع أعدائهم.

وبدأت حاملة الطائرات الفرنسية التي تعمل بالطاقة النووية مهمتها في البحر المتوسط بالقرب من ميناء تولو الفرنسي.

وينطوي وضع حاملة الطائرات تحت تصرف حلف شمال الأطلسي في العمليات لأول مرة على رمزية عالية لا سيما أن السفينة الحربية مسماة على اسم الرئيس السابق شارل ديجول الذي أخرج فرنسا في 1966 من هيكل قيادة الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأثار قرار وضع حاملة الطائرات تحت قيادة الحلف انتقادات من تياري أقصى اليسار وأقصى اليمين في فرنسا، إذ اعتبرا ذلك تضييعا للسيادة.

ويقول مسؤولون فرنسيون إن التحرك أمر طبيعي في إطار كون البلاد عضوا في حلف عسكري متعدد الأطراف.

    المصدر :
  • رويترز

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