تحت وطأة نتائج أعمال محبطة.. أسهم أوروبا تتراجع

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا اليوم الأربعاء متأثرة بانخفاض أسهم البنوك بعد صدور نتائج أعمال مخيبة للآمال من إتش.إس.بي.سي، في حين يترقب المستثمرون محضر الاجتماع الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن أي مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

وهوى سهم إتش.إس.بي.سي 8.4 بالمئة ليتكبد أكبر خسائره في يوم واحد منذ أبريل نيسان 2020، وذلك بعد أن جاءت أرباحه السنوية دون توقعات المحللين، إذ طاحت كفة ربحه السنوي القياسي المرتفع مقابل رسوم ضخمة بثلاثة مليارات دولار على حصته في بنك صيني.

وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 1.1 بالمئة متأثرا بأداء البنك.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.2 بالمئة متأثرا أيضا بتراجع أسهم الرعاية الصحية 0.8 بالمئة لتهبط من أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي حققته في الجلسة السابقة.

وهبط سهم شركة إيدنريد الفرنسية 11.5 بالمئة إلى قاع المؤشر الأوروبي بعد أنباء عن أن مكتب المدعي العام في روما يحقق مع وحدتها الإيطالية بشأن ممارسة عامة في 2019.

وانخفض سهم فريزينيوس للرعاية الطبية 5.5 بالمئة بعد إشارة محللين إلى توقعات بضعف أعداد المرضى الوافدين إلى الشركة الألمانية المتخصصة في غسيل الكلى.

وانخفض سهم جلينكور 1.1 بالمئة، مما قاد إلى خسارة 0.8 بالمئة في قطاع التعدين، إذ أعلنت الشركة البريطانية نتائج أعمال محبطة وخفضت توزيعات الارباح للمستثمرين.

ومن بين أكبر الرابحين، سهم كارفور الذي ارتفع 4.9 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة للبيع بالتجزئة في أوروبا عن نتائج قوية وزيادة 55 بالمئة في توزيعات الأرباح.

ويحول المستثمرون أنظارهم حاليا إلى الولايات المتحدة في انتظار محضر الاجتماع الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، المقرر صدوره في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، ونتائج شركة إنفيديا لتصميم الرقائق.