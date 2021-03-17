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تحديد موعد أول مؤتمر صحفي لبايدن منذ توليه الرئاسة

17 - مارس - 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن في 25 مارس/ آذار أول مؤتمر صحفي رسمي له منذ توليه الرئاسة، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي.

وبايدن الذي أدى اليمين في 20 يناير/ كانون الثاني خالف ما درج عليه الرؤساء السابقون، وانتظر فترة أطول لعقد مؤتمرا صحفيا للرد على أسئلة الإعلاميين.

وكان بايدن قد تعرّض لانتقادات على خلفية عدم عقده منذ توليه الرئاسة مؤتمرا صحافيا رسميا يتيح التفاعل والاستطراد إلى مزيد من الأسئلة والأجوبة.

وقد ساهم هذا الأمر في تزايد انتقادات معارضين له يسعون إلى إظهاره على أن فريقه يحميه إلى أقصى حد، خشية ارتكابه الكثير من الهفوات.

وبعد تساؤلات كثيرة طرحت عليها في الأيام الأخيرة حول أسباب عدم عقد الرئيس مؤتمرا صحفيا، لم تخفِ ساكي استياءها إزاء التركيز على هذا الأمر.

وقالت ساكي “لقد شارك في نحو 40 سؤال/جواب منذ وصوله إلى سدة الرئاسة”، مشيرة إلى حوارات غير رسمية وسريعة بين الرئيس والصحفيين في المكتب البيضاوي أو خلال تنقلاته القليلة.

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