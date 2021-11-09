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تحديد موعد افتتاح السفارة الجزائرية في العاصمة الليبية

9 - نوفمبر - 2021
العاصمة الليبية طرابلس

العاصمة الليبية طرابلس

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تعتزم الجزائر إعادة فتح سفارتها بطرابلس في ليبيا أواخر الشهر الجاري، وذلك بعد إغلاق دام 7 سنوات بسبب الأوضاع الأمنية.

وكشف مصدر ليبي مطلع لوسائل الإعلام أن “الجزائر تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس نهاية شهر نوفمبر الجاري، وأن سليمان شنين المعين حديثا في منصب سفير الجزائر، سيلتحق بمنصبه أواخر الشهر”.

ووافقت الحكومة الليبية قبل أيام على اعتماد شنين سفيرا فوق العادة للجزائر، والذي كان يشغل منصب رئيس للمجلس الشعبي الوطني.

يشار إلى أن الجزائر ممثلة حاليا عن طريق مكتب البعثة الدبلوماسية بالعاصمة تونس، بسبب الأوضاع التي كانت تعيشها ليبيا والمواجهات المسلحة بين مختلف الفرقاء هناك.

وقررت الجزائر غلق سفارتها في ليبيا منذ العام 2014، بسبب وجود تهديدات على موظفيها الدبلوماسيين، نظرا للأوضاع غير المستقرة في مختلف المدن الليبية.

كما أغلقت السلطات الجزائرية المعبر المشترك مع ليبيا في العام 2014، بسبب الوضع المضطرب مع جارتها المغاربية، وسمحت الأجهزة الأمنية بحركة عبور ضئيلة جدا للأشخاص عبر المعبر.

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