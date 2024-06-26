تحديد موعد جديد لانتخابات كردستان العراق بعد تدخل المحكمة الاتحادية

قالت رئاسة إقليم كردستان العراق في بيان اليوم الأربعاء إنها حددت موعدا جديدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في 20 أكتوبر تشرين الأول المقبل بعد تأجيل متكرر.

وكان من المقرر إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي كان من المفترض أصلا إجراؤها في 2022، في 10 يونيو حزيران، لكن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم قال إنه سيقاطع الانتخابات احتجاجا على قرار أصدرته المحكمة الاتحادية العليا.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإلغاء 11 مقعدا كانت مخصصة للأقليات، منهم التركمان والآشوريون والأرمن، وبخفض عدد مقاعد البرلمان الإقليمي إلى 100.

وعدل حكم فبراير شباط النظام الانتخابي بتقسيم إقليم كردستان إلى أربع دوائر انتخابية بدلا من نظام الدائرة الواحدة المعتمد في الانتخابات السابقة عام 2018.

ورفض الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار المحكمة العليا باعتباره غير دستوري وقاطع إجراء تسجيل مرشحيه.

وأصدرت المحكمة الاتحادية حكما جديدا في أواخر مايو أيار أعادت خمسة من المقاعد المخصصة للأقليات، في خطوة قال مسؤولون إقليميون إنها ساعدت في تخفيف التوتر وأقنعت الحزب الديمقراطي الكردستاني بالموافقة على المشاركة في انتخابات أكتوبر تشرين الأول.

ومن المقرر أن تحسم انتخابات أكتوبر تشرين الأول اختيار 100 نائب جديد ورئيس للمناطق الكردية التي حصلت على الحكم الذاتي في عام 1991.