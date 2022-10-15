السبت 19 ربيع الأول 1444 ﻫ - 15 أكتوبر 2022 |
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تحديد موعد عقد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني

منذ 11 دقيقة
مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني

مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني

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سيُعقد المؤتمر العشرون للحزب الشيوعى الحاكم فى الصين فى الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر تشرين الأول الجارى، حسبما ذكر متحدث باسم المؤتمر اليوم السبت.

والرئيس الصيني شي جين بينغ بصدد الفوز بولاية ثالثة مدتها خمس سنوات كأمين عام للحزب الشيوعي الحاكم، أقوى منصب في البلاد، خلال المؤتمر الذي سيعقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

وقال المتحدث باسم الحزب للصحفيين إن المؤتمر سيناقش تعديل ميثاق الحزب، دون ذكر أي تفاصيل.

وسيختتم المؤتمر أعماله بانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المؤلفة من سبعة أفراد.

يأتي انعقاد مؤتمر الحزب بينما تواجه الصين صعوبات، إذ أثرت سياسة صفر كوفيد التي يطبقها الرئيس شي سلبا على الاقتصاد، بينما أدى دعمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى انعزال الصين عن الغرب.

    المصدر :
  • رويترز

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