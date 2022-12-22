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دون الكشف عن المكان.. تحديد موعد قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2022 12:56 مساءً
علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

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قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الخميس، إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سيعقدان قمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الثالث من فبراير شباط.

ولم يتحدد موقع القمة بعد.

وقال باريند ليتس المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي “يمكنني أن أؤكد أن القمة الأوروبية الأوكرانية ستعقد في الثالث من فبراير شباط، وهناك دعوة مفتوحة للرئيس زيلينسكي لزيارة بروكسل”.

وأضاف أن دعوة زيلينسكي لزيارة بروكسل لا تعني أن القمة ستعقد بها.

وأفاد مسؤولون بأن من المرجح أن تدور القمة حول كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. وسيقيم الزعيمان أيضا مسار أوكرانيا نحو الانضمام لعضوية التكتل.

وشارك زيلينسكي بانتظام عبر رابط الفيديو في قمم للاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي في فبراير شباط 2022. وقام أمس الأربعاء بأول رحلة شخصية له منذ بدء الحرب إلى واشنطن.

    المصدر :
  • رويترز

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