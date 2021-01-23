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تحديد موعد محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ

23 - يناير - 2021
آخر تحديث: 23 - يناير - 2021 8:41 صباحًا
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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كشف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر عن موعد مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ .

وقال شومر ستجري في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير بعد أن يسلم مجلس النواب رسميا اتهامات المساءلة للمجلس.

وشدد شومر على ضرورة التحرك بسرعة للتصديق على أعضاء حكومة الرئيس جو بايدن ومسؤولين إداريين رئيسيين آخرين.

وقال شومر إنه سيكون لدى مديري المساءلة في مجلس النواب والذين يعملون كمدعين عامين في محاكمة مجلس الشيوخ وفريق دفاع ترامب الوقت للاستعداد فيما بين الوقت الذي يتم فيه توجيه البند الخاص بمساءلة ترامب بتهمة التحريض على العصيان يوم الاثنين وبدء المحاكمة.

وقال شومر في مجلس الشيوخ “خلال تلك الفترة، سيواصل مجلس الشيوخ مباشرة مصالح الشعب الأميركي الأخرى، مثل ترشيحات مجلس الوزراء ومشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا الذي سيخفف المعاناة عن ملايين الأميركيين الذين يعانون خلال هذه الجائحة”.

وأصبح شومر زعيم مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بعد فوز الديمقراطيين في جولتي إعادة بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا في وقت سابق من الشهر.

ومثل هذا التوقيت حلا وسطا بعد أن طلب زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون تأجيل إرسال التهم حتى الخميس المقبل، ودعا شومر إلى تأجيل المحاكمة حتى منتصف فبراير لمنح ترامب مزيدا من الوقت لإعداد دفاعه.

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