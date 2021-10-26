تحذيرات إسرائيلية لجيش النظام.. جواد هاشم التابع لحزب الله "يستغلكم"!

ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات فوق محافظة القنيطرة السورية، يحذر فيها الجيش السوري من التعامل مع “حزب الله”، حسبما أفادت قناة الحدث.

وبحسب القناة، فإنّ المنشورات تشير إلى أنّ “استمرار التعاون مع حزب الله يجلب لكم المعاناة والبلاء، حزب الله يتحكم بكم ويستغلكم بالخفية والعلن”.

وأضافت المنشورات: “لن نمتنع عن كشف الأعمال القذرة لحزب الله”.

وزعمت المنشورات أنّ قائد سرية الاستطلاع في “اللواء 90” التابع للجيش السوري، النقيب بشار الحسين، “يبيع أرواحكم” لدعم القيادي في “حزب الله” جواد هاشم وهو منسق أعمال “حزب الله” في القنيطرة ومسؤول جمع المعلومات وإعداد خطط الحرب مع إسرائيل من على الأراضي السورية.

ويشغل منصب مستشار الحسين والمسؤول عن إعداد وتدريب قوات الجيش السوري في المنطقة على عمليات الرصد وتنفيذ الرمايات المدفعية والتعامل مع المضادات الجوية.

يشار إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية، كانت قد استهدفت صباح أمس الاثنين، مواقع عدّة لميليشيات “حزب الله” اللبناني ونظام الأسد في محافظة القنيطرة (جنوب سوريا).

وقالت مصادر من الجنوب السوري، إن طائرة استطلاع إسرائيلية مذخرة قصفت قاعدة رصد ومراقبة لميليشيا “حزب الله” في بناء المالية في مدينة البعث، إضافة إلى منطقة “تل كروم خان” والتي تعتبر نقطة رصد مشتركة للنظام وحزب الله.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرة المسيرة استهدفت بغارة ثالثة محيط مكتب قائد سرية الاستطلاع في اللواء 90 التابع للنظام، والذي يترأسه النقيب في جيش النظام “بشار الحسين”

وتعتبر عملية قصف مواقع “حزب الله” والنظام بطائرات مسيرة اسرائيلية، خطوة غير مسبوقة من الجانب الإسرائيلي، وفي إطار “الضربات الدقيقة”.

واعتبر محلّلون أن الحادثة هي نتاج لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوصلهم إلى تفاهمات “جيدة ومستقرة” بشأن سوريا.