تحذيرات لصناديق الاتحاد الأوروبي … هذا ما ينتظر السوق العالمي

يبدو أن أزمة كورونا في ظل انتشارها الواسع حول العالم ستزيد من تدهور السوق العالمية، حيث قالت هيئة رقابية على الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إنه يجب على مديري الصناديق تحسين استعدادهم للصدمات، بعد أن كشفت التداعيات الناجمة عن وباء كورونا على الأسواق في مارس/ آذار، عن أوجه قصور.

وأفادت هيئة الأوراق والأسواق المالية الأوروبية، عقب مراجعة للقطاع، أن الصناديق المنكشفة على القطاع العقاري وديون الشركات، أظهرت أنها قادرة على الاستجابة بشكل مناسب لضغوط الاستردادات مع عدد محدود فقط، من عمليات الإيقاف المؤقتة.

وقال ستيفن مايجور، رئيس الهيئة: ”لكن العمل كشف عن أوجه قصور يجب معالجتها، بهدف تحسين استعداد الصناديق للصدمات المستقبلية، حددنا عددًا من المجالات ذات الأولوية التي يجب أن تركز الصناديق وجهات الإشراف عليها، لمعالجة المخاطر المحتملة للسيولة في قطاع الصناديق“.

وصدمة عمليات الاسترداد ترتبط بتقلب عنيف للسوق في مارس/ آذار، حين دخلت الاقتصادات في إجراءات عزل عام لمكافحة الجائحة.

وقال مايجور: ”نشجع -أيضًا- تقديم مقترحات سريعة لتعديل الإطار التشريعي للاتحاد الأوروبي، لضمان إتاحة أدوات السيولة على نطاق واسع لمديري الأصول في أنحاء الاتحاد الأوروبي“.