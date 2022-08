تحذيرات من فيضانات شديدة في بريطانيا وإخلاء للمنازل

أصدرت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، خمسة تحذيرات من فيضانات شديدة ودعت إلى إخلاء مئات العقارات في مانشستر وويلز، مع اقتراب العاصفة “كريستوف”.

وأصدرت وكالة البيئة أربعة تحذيرات من فيضانات شديدة مهددة للحياة على طول نهر بولين وأغدن بروك في ليتل بولينجتون، ونهر بولين في هيتلي، ونهر ميرسي في إيست ديسبري، ونهر ميرسي في ويست ديدسبري ونورثندن.

Severe flood risk: Emergency services are asking residents of Bangor on Dee to evacuate properties and proceed to Ysgol Sant Dunawd immediately.

DO NOT try to leave the area yourself. 4×4 vehicles will be utilised by emergency services to evacuate residents from the school. pic.twitter.com/1DBTGm1JIZ

— North Wales Police (@NWPolice) January 21, 2021