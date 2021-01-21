الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذيرات من فيضانات شديدة في بريطانيا وإخلاء للمنازل

21 - يناير - 2021
بريطانيا

بريطانيا

A A A
طباعة المقال

أصدرت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، خمسة تحذيرات من فيضانات شديدة ودعت إلى إخلاء مئات العقارات في مانشستر وويلز، مع اقتراب العاصفة “كريستوف”.

وأصدرت وكالة البيئة أربعة تحذيرات من فيضانات شديدة مهددة للحياة على طول نهر بولين وأغدن بروك في ليتل بولينجتون، ونهر بولين في هيتلي، ونهر ميرسي في إيست ديسبري، ونهر ميرسي في ويست ديدسبري ونورثندن.

وصدر التحذير الخامس من قبل Natural Resources Wales، حيث تم إجلاء ما يصل إلى 30 شخصا من منازلهم. وجرى إصدار تحذيرات أخرى في جميع أنحاء ويلز وشمال إنجلترا، مع توقع تساقط ثلوج تصل إلى سم في المناطق الشمالية، بما في ذلك الامتدادات الكبيرة لنهر إيرويل ونهر روش.

كما عملت خدمات الطوارئ في ويلز لمنع مياه الفيضانات من إتلاف منطقة صناعية يتم فيها تصنيع لقاح أكسفورد- أسترا زينيكا، المضاد لفيروس كورونا، وذلك بحسب “الغارديان”.

    المزيد من أخبار العالم

    مجلس الدوما الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الدوما: لا تفاوض مع كييف إلا بعد استسلام غير مشروط
    لتعزيز العلاقات.. جولة لوزير الدفاع الأسترالي إلى هذه البلدان
    اشتباكات في مخيم جنين (أرشيف)
    إصابة 3 فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي في جنين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلا و140 جريحا