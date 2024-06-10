تحذيرات من موجة حر في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء، نتيجة تأثير موجة حر تبلغ ذروتها أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأظهرت خرائط الطقس أن السواحل الشمالية ستظل تحتفظ بالأفضلية خلال تلك الفترة، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 27 و35 درجة مئوية خلال الموجة الحارة، خاصة يوم الجمعة.

وحذرت الأرصاد المصرية من حالة الطقس في محافظات الدلتا، حيث من المتوقع أن تكون ثاني أماكن تأثرًا بتلك الموجة الحارة الشديدة، حيث قد تصل درجات الحرارة في ذروتها إلى 43 درجة مئوية يوم الجمعة.

أما بشأن حالة الطقس في عيد الأضحى، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 41 درجة مئوية في أول أيام العيد، مع انخفاض طفيف في الأيام التالية.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أقصى حالاتها في محافظات شمال الصعيد إلى 45 درجة مئوية يوم الجمعة القادمة، مع انخفاض طفيف في أول أيام العيد. فيما يتجاوز في جنوب الصعيد درجة الحرارة 45 مئوية تحت أشعة الشمس.