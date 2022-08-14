تحذيرٌ من قديروف للغرب: تعلموا حفظ الود مع روسيا لتبقى أسنانكم سليمة

دعا رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، السياسيين الغربيين إلى إعادة النظر في مواقفهم تجاه روسيا وتعلم كيفية بناء التعاون معها.

وذكر قديروف، أن العالم الغربي لا يزال غير قادر على فهم أن روسيا الحديثة لم تعد منذ فترة طويلة “اتحاد جمهوريات غورباتشوف” و “أراضي يلتسين المبنية على الانقلاب العسكري وفقدان المواد المختلفة والإفلاس”.

وقال: “هذه بالفعل روسيا أخرى، مختلفة وقوية وقادرة، ويجب عليكم أيها الساسة في الغرب أن تعيدوا النظر ليس في استراتيجية انهيار الاتحاد الروسي، بل في مواقفكم من الدولة التي تحولت من بلاد تتعرض للنهب والذل من قبل الغرب خلال العشرين عاما الماضية، إلى دولة ذات أساس سياسي قوي تمت إعادة تنظيمها مع مراعاة الأهداف الاستراتيجية، لتصبح صلبة العود لا يمكن إرضاخها”.

ونصح قديروف، دول الغرب بعدم الخصام مع روسيا، مذكرا بكلمات الرئيس فلاديمير بوتين الذي قال إن كل من يحاول قضم أراضي روسيا سيفقد أسنانه حتما.

وأضاف: “تعلموا حفظ الود مع روسيا لتبقى أسنانكم سليمة”.