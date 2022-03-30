الخميس 27 شعبان 1443 ﻫ - 31 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير ألماني “مبكر” بشأن الغاز الروسي

منذ 12 ساعة
أوروبا تحاول الاستقلال عن الغاز الروسي

أوروبا تحاول الاستقلال عن الغاز الروسي

A A A
طباعة المقال

فعّلت ألمانيا، المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية كما أعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك.

وقال هابيك إنه أطلق مستوى (إنذار مبكر) فيما يتعلق بإمدادات الغاز وسط استمرار مطالبة روسيا بالدفع بالروبل.

وأوضح هابيك للصحفيين أن هذا المستوى هو الأول من بين 3 مستويات تحذيرية، وسيترتب عليه تشكيل فريق أزمة في وزارته لتشديد مراقبة وضع إمدادات الغاز.

وتابع: “خلية أزمة شكلت الآن ضمن الوزارة للإشراف على الوضع فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل”.

وأضاف أنه اتخذ هذا الإجراء بعد أن أشارت موسكو إلى أنها ستقر مشروع قانون يطالب بدفع ثمن الإمدادات بالروبل على الرغم من رفض مجموعة الدول الصناعية السبع لهذه المطالب يوم الاثنين. وقال إن مخازن الغاز في ألمانيا مملوءة حاليا بنحو 25 بالمئة من طاقتها.

وأصر الكرملين على الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، الذي يتم تسليمه إلى أوروبا رافضا انتقادات مجموعة السبع التي وصفت الطلب بأنه غير مقبول.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: “لن يقوم أحد بتسليم الغاز مجانا. هذا أمر مستحيل، لا يمكن الدفع إلا بالروبل”.

وتقدم الحكومة الروسية والبنك المركزي وشركة غازبروم الروسية العملاقة، الخميس، تقريرا إلى الرئيس فلاديمير بوتن بشأن إنشاء نظام الدفع بالروبل.

وكرر هابيك الأربعاء القول: “لن نقبل أي مخالفة لعقود التسليم”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

البرلمان التونسي
تونس.. فتح تحقيق قضائي ضد عدد من نواب بتهمة التآمر
وزير الخارجية القطري يجري مباحثات مع نظيريه الايراني والصيني
الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان ويصف الجلسة بالانقلابية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
بعد الانخفاض… الدولار الأسود يحلّق مجدداً
المحروقات
المحروقات الى انخفاض بعد ارتفاعات متتالية
القاضي محمد بري مُعايناً مكان الجريمة
جريمة مروعة… قتلت طفلها في “السيفون” لإخفاء فعلتها