الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير أمريكي جديد من هجمات إرهابية محتملة في تركيا

منذ دقيقتين
علم أمريكا

علم أمريكا

A A A
طباعة المقال

حذرت السفارة الأمريكية في تركيا رعاياها، الاثنين، من هجمات محتملة على كنائس ومعابد يهودية وبعثات دبلوماسية في إسطنبول وذلك في ثاني تحذير من نوعه خلال أربعة أيام فحسب إثر وقائع حرق مصاحف في أوروبا.

وقالت السفارة الأمريكية في تحذير أمني محدث إن “هجمات انتقامية وشيكة محتملة يشنها إرهابيون” قد تقع في مناطق يتردد عليها الغربيون في المدينة مثل أحياء بيوغلو وغلطة وتقسيم واستقلال.

وأضافت السفارة أن السلطات التركية تتحرى الأمر.

وأصدرت عدة سفارات في أنقرة، ومن بينها سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تحذيرات أمنية يوم الجمعة من هجمات محتملة على دور للعبادة ردا على وقائع منفصلة جرى فيها حرق مصاحف في السويد وهولندا والدنمرك.

وحذرت تركيا مواطنيها يوم السبت من “هجمات محتملة بدافع رهاب الإسلام ورهاب الأجانب وهجمات عنصرية” في الولايات المتحدة وأوروبا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تشدد قبضتها على باخموت.. وأوكرانيا تطلق نداءً عاجلاً
تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران
"حرب الظل" تشتعل بين إسرائيل وإيران
وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن"
زيارة "محورية" لبلينكن لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة

إشكال بين شبان من سنّ الفيل وآخرين من النبعة
توتّر وإطلاق نار.. ماذا حصل بين سنّ الفيل والنبعة؟
إيران
مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى
أحد العاملين لصالح "حزب الله" قتل وأصيب آخر
مقتل عنصر من "حزب الله" وإصابة آخر برصاص إسرائيليّ