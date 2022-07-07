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تحذير أمريكي من تصعيد الصين لعمليات فرض النفوذ

منذ 34 دقيقة
علما أمريكا والصين

علما أمريكا والصين

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حذر المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس الأمريكي المسؤولين في الولايات والمحليات من أن الصين تكثف عمليات فرض النفوذ بهدف التلاعب بهم للضغط على الحكومة الاتحادية لانتهاج سياسات تخدم مصالح بكين.

وقال المركز في نشرة أرسلت للمسؤولين أمس الأربعاء إن الصين “تدرك أن زعماء الولايات والزعماء المحليين الأمريكيين يتمتعون بدرجة من الاستقلالية عن واشنطن وقد تسعى لاستغلالهم للعمل بالوكالة للترويج لسياسات أمريكية تريدها بكين”.

ويأتي التحذير وسط توتر حاد بين واشنطن وبكين بشأن عدة قضايا، من مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان وسجل حقوق الإنسان في الصين إلى أنشطة بكين العسكرية في بحر الصين الجنوبي وعمليات تجسس مزعومة على الولايات المتحدة.

ورفض تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس هذا الاتهام وقال إن التعاون بين الطرفين “في العلن” تماما.

وقال في إفادة صحفية في بكين “لدينا قول مأثور في الصين وهو.. من أضاع فأسه يتهم جاره بسرقته”.

وأضاف “يصف ذلك أسلوب التفكير الأمريكي المليء بأفكار الحرب الباردة والانحياز الفكري”.

وتعتبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين منافسا استراتيجيا لكنها تقول إنها عازمة على تجنب الصراع وتريد من بكين الالتزام بقواعد وقرارات المؤسسات الدولية فيما يخص السلام والأمن.

    المصدر :
  • رويترز

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