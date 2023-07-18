تحذير أمميّ من عواقب "التفاعل" بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النوويّة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، من عواقب وخيمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية على السلام والأمن العالميين.

وأبدى غوتيريس، في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي، قلقه من التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والتكنولوجيا الحيوية والعصبية والروبوتات.

وشدد على أن هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعطل البنية التحتية الحيوية للأمم المتحدة وعملياتها لحفظ السلام.

وأعرب غوتيريس عن تأييده إنشاء كيان للأمم المتحدة، مشابه للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإدارة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مبديًا قلقه من التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والتكنولوجيا الحيوية والعصبية والروبوتات.

وبدأ مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء، أول نقاش رسمي بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على السلام والأمن في العالم، بدعوة من بريطانيا.

وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي.

وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وتسعى إلى دور قيادي عالمي في ما يتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. وسيرأس وزير الخارجية جيمس كليفرلي النقاش غدًا الأربعاء.

ويشار إلى أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تبنى يوم الجمعة الماضي، بالتوافق، قرارًا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.