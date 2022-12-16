الجمعة 22 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 16 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير أممي.. الجوع بغرب ووسط أفريقيا يصل لأعلى مستوياته على الإطلاق

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2022 9:40 مساءً
الجوع بغرب ووسط أفريقيا يصل لأعلى مستوياته على الإطلاق

الجوع بغرب ووسط أفريقيا يصل لأعلى مستوياته على الإطلاق

A A A
طباعة المقال

قالت الأمم المتحدة (الجمعة 16-12-2022) إن عدد من يعانون للحصول على القدر الكافي من الغذاء في غرب ووسط أفريقيا من المتوقع أن يصل لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 48 مليونا بحلول منتصف 2023.

ووفقا لدراسة تحليلية أجراها تحالف وكالات تابعة للأمم المتحدة فإن نحو 35 مليون شخص، أي حوالي ثمانية بالمئة ممن شملهم التقييم، يعانون من “انعدام الأمن الغذائي” في أنحاء المنطقة.

وتضرر كثير من الدول بسبب تضافر عوامل الصراع والتغير المناخي وارتفاع الأسعار. وتشهد كل من تشاد ونيجيريا موسم فيضانات سيئا للغاية هذا العام.

وذكر برنامج الأغذية العالمي أن الدول ذات أعلى مستويات الجوع هي مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا. وتخوض الدول الثلاثة معركة ضد حركات تمرد إسلامية أدت لنزوح ملايين الأشخاص.

وقالت الوكالة إنه في جيوب معينة، مثل إدارة جوروم جوروم بشمال بوركينا فاسو، يعاني 20 بالمئة من السكان من سوء التغذية.

وقال فيدريكو دوينرت المستشار الإقليمي بالبرنامج “جزء كبير من المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي هي أماكن تشهد تدهورا في الوضع الأمني، وخصوصا منذ العام الماضي، وكان لهذا أثره على عمل السوق وأرزاق الناس وقدرتهم على الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية”.

ويقول دبلوماسيون وعمال إغاثة إنسانية إن السكان في أفريقيا من شرقها إلى غربها يمرون بأزمة غذاء هي الأكبر والأكثر تعقيدا في تاريخ القارة.

ويضيفون أن الصراعات والتغير المناخي هي الأسباب طويلة المدى، بينما تفاقم الموقف بفعل أعباء الديون الثقيلة بعد جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا.

    المزيد من أخبار العالم

    الحزب الشيوعي الصيني
    قادة الصين يتعهدون بالنهوض بالاقتصاد المتضرر من كورونا
    منشاة نفط أمريكية
    أمريكا تبدأ إعادة شراء النفط لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي
    الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها
    أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ سبتمبر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    آلية تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان
    تطوّر خطير جنوبًا.. إطلاق نار ومقتل جندي من "اليونيفيل"! (فيديو)
    مدون الطعام الصيني (غان)
    فيديو مروع.. مقتل أحد مشاهير السوشيال ميديا خلال بث مباشر!
    وزير الصحة أطلق المرحلة الثانية من حملة التلقيح ضد الكوليرا
    إطلاق المرحلة الثانية من حملة التلقيح ضدّ "الكوليرا".. وأبيض يُحذّر من التراخي