تحذير أممي.. جبال الوعود من أجل المناخ “تتمخض وتلد فأراً”

أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء، عن أسفها للالتزامات المناخية الجديدة للدول، ودعت إلى رفع الطموحات بحلول نهاية الدورة 26 لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ كوب26.

قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن إنه عندما ننظر إلى الالتزامات الجديدة الصادرة عن قمة “الكوب 26” المناخية، نرى فيها “جبلا تمخض ليلد فأرا”.

وقالت أندرسن: “بشكل عام هذه الالتزامات غامضة وغير شفافة، وبعضها يتحدث عن غازات الاحتباس الحراري والبعض الآخر عن ثاني أكسيد الكربون فقط، ومن الصعب تقييمها وكثير منها يؤجل الجهود التي يتعين بذلها إلى ما بعد عام 2030″، في حين يتطلب الأمر تقليل الانبعاثات بنسبة 45% بحلول هذا التاريخ على أمل إبقاء الارتفاع عند +1,5 درجة مئوية”.

وأضافت: “نأمل أن يتمكن رؤساء الدول والقادة والوزراء والجميع من تقليص هذا العجز في القيادة قبل اختتام مؤتمر الأطراف”.

وستضمن الالتزامات الموعودة حتى عام 2030 التي أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين 0,5 غيغا طن أقل من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، لكن سيتعين إضافة 27 غيغا طن للحد من الاحترار إلى +1,5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحا لاتفاقية باريس.