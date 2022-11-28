تحذير أوكراني عالي النبرة لبيلاروسيا.. أي تدخل في الحرب سيكون "انتحاراً" لكم

حذرت أوكرانيا بيلاروسيا من مغبة أي تدخل عسكري في الحرب التي تشنها روسيا على الأراضي الأوكرانية منذ عشرة أشهر تقريباً.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن أي تدخل بيلاروسي في الحرب هو بمثابة انتحار لها.

من جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية إن خيرسون تعاني من القصف المدفعي الروسي بشكل يومي، وإنها معرضة لخطر بالغ لأنها في نطاق أنظمة المدفعية الروسية.

وأضافت أن روسيا تقصف خيرسون بالمدفعية من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وأن روسيا تستخدم قاذفات صواريخ متعددة الإطلاق وتسبب ضررا كبيرا في خيرسون.

هذا ونفت إدارة زابوريجيا الموالية لروسيا تقارير أوكرانية حول فقدان موسكو السيطرة على إدارة المحطة النووية. ووصفت في بيان لها هذه الأنباء بأنها عارية عن الصحة، وذلك بعد أن أشار رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية التي تديرها الدولة إلى مؤشرات على أن القوات الروسية ربما تستعد لإخلاء المحطة.

وفي تطور جديد، أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا نشرت سفينة في البحر الأسود تحمل صواريخ كاليبر لاستهداف شبكات الطاقة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، مساء الأحد، إن روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة على بلاده ونبه قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معا لتحمل العواقب.

وأضاف زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: “نحن نتفهم أنهم يخططون لشن هجمات جديدة. نعرف هذا على وجه الدقة. وما داموا يملكون صواريخ فلن يتراجعوا للأسف”.

وقال زيلينسكي إن الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع السابق عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاع للكهرباء في أوكرانيا منذ غزو القوات الروسية في فبراير.