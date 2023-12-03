تحذير إيراني: النشاط العسكري في المنطقة سيتوسع إذا استمر التصعيد في غزة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدأت بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لاجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي.

وأضاف عبد اللهيان أن النشاط العسكري في المنطقة سيتوسع إذا استمر التصعيد الإسرائيلي في غزة، مؤكدا في الوقت نفس بان ايران لا تبحث أبدا عن توسيع رقعة الحرب في المنطقة.

وتمنى عبداللهيان أن يقوم المصريون بفتح معبر رفح ومنع المؤامرة الصهيونية بتهجير الفلسطينيين، وعلى الدول العربية والإسلامية مواجهة التهجير القسر للفلسطينيين من غزة.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني بان الولايات المتحدة عليها أن تتحمل تبعات دعم الكيان الصهيوني لما يقوم به من جرائم في غزة.