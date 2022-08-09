الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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تحذير استخباراتي من ألغام روسية "عشوائية" في أوكرانيا

منذ 57 دقيقة
آثار الدمار في أوكرانيا

آثار الدمار في أوكرانيا

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رجحت وزارة الدفاع البريطانية، وفقا لتقرير نشر، الاثنين، أن تكون روسيا قد حاولت نشر ألغام مضادة للأفراد وصفتها بأنها “مثيرة للجدل للغاية وعشوائية” في الوقت الذي تكثف فيه موسكو هجماتها على أوكرانيا، وفقا لصحيفة The Hill البريطانية.

وحذر تحديث استخباراتي بريطني نشرته الوزارة من أن استخدام ألغام PFM-1 و PFM-1S في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا وأماكن أخرى قد يتسبب في خسائر جماعية.

وقالت وزارة الدفاع إن “لغم الفراشة” الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية “استخدم لإحداث تأثير مدمر في الحرب السوفيتية الأفغانية حيث يزعم أنه شوه أعدادا كبيرة من الأطفال الذين ظنوا خطأ أن الألغام هي ألعاب” ، ومن المرجح أن تكون الأسلحة القديمة أقل أمانا الآن، بعد عقود من تصنيعها.

ولم تذكر وزارة الدفاع البريطانية مصادر في تقريرها الاستخباراتي، على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن الآلاف من ألغام الفراشة قد تم نشرها بالفعل في دونيتسك، في منطقة دونباس، وفقا للصحيفة.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي هاجمت فيه روسيا مدينتي باخموت وأفديفكا في منطقة دونيتسك خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقا لأوكرانيا، قصفت مدينة نيكوبول، الواقعة عبر نهر من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وألقى الجانبان باللوم على بعضهما البعض في هجوم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية تقول أوكرانيا إنه ألحق أضرارا بأجهزة استشعار الإشعاع وأصاب عاملا.

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