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تحذير بريطاني جديد لبوتين من غزو أوكرانيا

1 - فبراير - 2022
نائب رئيس الوزراء دومينيك راب

نائب رئيس الوزراء دومينيك راب

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حذرت بريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً، الثلاثاء، من أن بلاده سوف تتكبد تكلفة اقتصادية باهظة إذا غزت أوكرانيا.

ورداً على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد ألغى اتصالاً هاتفياً مع بوتين، الاثنين، بسبب الخلاف بشأن إقامة حفلات خلال فترة الإغلاق في مقر الحكومة في داوننج ستريت، قال نائب رئيس الوزراء دومينيك راب لإذاعة تايمز إنه لا يعرف التفاصيل.

وقال راب «الرسالة الهامة التي ينبغي أن تصل إلى فلاديمير بوتين، هي أنه ستكون هناك تكلفة اقتصادية باهظة إذا قام بغزو أوكرانيا».

ومنذ نهاية العام الماضي تتّهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيداً لغزوها.

لكنّ موسكو تنفي وجود أيّ مخطّط لديها من هذا القبيل، مطالبةً في الوقت نفسه بضمانات خطّية لأمنها، وفي مقدّمها التعهّد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبداً وبوقف توسّع الحلف شرقًا.

ورفضت واشنطن في رسالتها الجوابية رفضاً مطلقاً الشرط المتعلّق باحتمال انضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي، لكنّها أبدت استعداداً لأن تبحث مع موسكو مسائل أخرى مهمة مثل تعزيز محادثات مراقبة الأسلحة في ما يتعلّق خصوصاً بمسألة الصواريخ الاستراتيجية والأسلحة النووية المتمركزة في أوروبا، بالإضافة الى المناورات العسكرية.

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