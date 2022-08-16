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تحذير روسي "مثير" من صراع إيراني إسرائيلي في سوريا!

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2022 4:45 صباحًا
إيغور كوستيوكوف رئيس الإدارة الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية

إيغور كوستيوكوف رئيس الإدارة الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية

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حذرت روسيا وبشدة من مغبة خطر أن تتحول سوريا بدفع من الولايات المتحدة إلى ساحة مواجهة إسرائيلية إيرانية.

التحذيرات الروسية جاءت على لسان إيغور كوستيوكوف، رئيس الإدارة الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية، الذي عرف سابقا بـ”إدارة الاستخبارات الرئيسية” خلال مشاركته في مؤتمر موسكو للأمن الدولي.

واتهم المسؤول العسكري الروسي الولايات المتحدة بنهب ثروات سوريا، مشيرا الى إنه بمشاركة شركات أمريكية، يتم إنتاج 220 ألف برميل نفط يوميا في هذا البلد.

وقال ان واشنطن تدرب مقاتلين للمعارضة السورية وتنظيم “داعش” الإرهابي على تنفيذ هجمات إرهابية داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية، مضيفا أن المخابرات الغربية، من خلال منظمات غير حكومية خاضعة لسيطرتها، تقدم الدعم للجماعات المتطرفة في سوريا.

واعتبر ان “هذه الحقائق تشير إلى أن ما يفعله التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق ليس أكثر من تصريحات إلى حد كبير”.

وتؤكد الاستخبارات الروسية، فإن توريدات الأسلحة إلى الأكراد السوريين تتزايد، وينفق البيت الأبيض ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا لهذه الأغراض.

وأكد رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية أن الجيش السوري يسيطر على أكثر من 80% من أراضي البلاد، وأنه كبد، بمساعدة من القوات الروسية، الراديكاليين خسائر جسيمة.

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