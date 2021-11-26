السبت 22 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 27 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير سويسري.. اللقاحات قد تكون أقل فعالية ضد سلالة كورونا الجديدة

منذ 6 ساعات
كورونا في سويسرا

كورونا في سويسرا

A A A
طباعة المقال

حذرت السلطات الصحية السويسرية من احتمال أن تكون اللقاحات الموجودة أقل فعالية ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في إفريقيا مؤخرا.

وأشار المكتب الفدرالي للصحة العامة في سويسرا، في بيان له يوم الجمعة، إلى أن الاجتماع الطارئ لمنظمة الصحة العالمية صنف السلالة الجديدة من فيروس كورونا كـ”مثيرة للقلق”.

وجاء في البيان أن “سلالة فيروس كورونا B.1.1.529 التي تم اكتشافها مؤخرا يثير قلقا. ولديها طفرات أكثر مما كان معروفا للعلماء في ما يخص السلالات الأخرى المثيرة للقلق”.

وأضاف البيان أن هناك احتمالا أن اللقاحات الموجودة قد تكون أقل فعالية ضد هذه السلالة.

وأشار الخبراء إلى أنه أسرع انتشارا من سلالة “دلتا” التي كانت المهيمنة في العالم حتى الآن.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية حتى الآن توصيات للدول بعدم اتخاذ تدابير تقييد للسفر ما دامت قابلية تفشي المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا لا تزال غير معروفة.

من جانبه، قال مستشار البيت الأبيض بشأن الوباء، الجمعة، إن الولايات المتحدة تنتظر مزيدا من البيانات العلمية حول المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا قبل اتخاذ “قرار مدروس” بشأن إغلاق محتمل للحدود.

    المزيد من أخبار العالم

    دولة الإمارات
    الإمارات تمنع دخول القادمين من 7 دول بينها جنوب إفريقيا بسبب سلالة جديدة لكورونا
    متحورات كورونا تثير القلق
    مفوضية الصحة الأوروبية: خطر انتشار المتحور الجديد لـ”كورونا” مرتفع جداً
    الرئيس الأميركي جو بايدن
    بايدن: المتحور الجديد يثبت ضرورة إيصال اللقاحات لكل دول العالم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    العلم يبرهن على وجود الله للمرة الأولى.. كتاب اشترك فيه 20 فيلسوفاً وعالماً يثير ضجة كبيرة في فرنسا
    الدولار
    دولار السوق السوداء يشتعل ويسجل مستوى قياسياً
    الدولار و الليرة اللبنانية
    “هستيريا التحليق” تهيمن على دولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم؟