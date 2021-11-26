تحذير سويسري.. اللقاحات قد تكون أقل فعالية ضد سلالة كورونا الجديدة

حذرت السلطات الصحية السويسرية من احتمال أن تكون اللقاحات الموجودة أقل فعالية ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في إفريقيا مؤخرا.

وأشار المكتب الفدرالي للصحة العامة في سويسرا، في بيان له يوم الجمعة، إلى أن الاجتماع الطارئ لمنظمة الصحة العالمية صنف السلالة الجديدة من فيروس كورونا كـ”مثيرة للقلق”.

وجاء في البيان أن “سلالة فيروس كورونا B.1.1.529 التي تم اكتشافها مؤخرا يثير قلقا. ولديها طفرات أكثر مما كان معروفا للعلماء في ما يخص السلالات الأخرى المثيرة للقلق”.

وأضاف البيان أن هناك احتمالا أن اللقاحات الموجودة قد تكون أقل فعالية ضد هذه السلالة.

وأشار الخبراء إلى أنه أسرع انتشارا من سلالة “دلتا” التي كانت المهيمنة في العالم حتى الآن.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية حتى الآن توصيات للدول بعدم اتخاذ تدابير تقييد للسفر ما دامت قابلية تفشي المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا لا تزال غير معروفة.

من جانبه، قال مستشار البيت الأبيض بشأن الوباء، الجمعة، إن الولايات المتحدة تنتظر مزيدا من البيانات العلمية حول المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا قبل اتخاذ “قرار مدروس” بشأن إغلاق محتمل للحدود.