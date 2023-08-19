"تحذير صارم" إلى تايوان.. الصين تُطلق تدريباتها وتايبيه تتوعّد بالردّ

على وقع الزيارة القصيرة التي أجراها نائب رئيسة تايوان، وليام لاي، إلى الولايات المتحدة، بدأت الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة، اليوم السبت، اعتبرتها بمثابة “تحذير صارم”.

وقال المتحدث العسكري شي يي، إنّ قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني “أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان”.

كما أضاف أنّ هذه التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة الجيش على “السيطرة على 16 مجالًا جويًا وبحريًا” والقتال “في ظروف معارك حقيقية”، وفق ما نقلت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء.

فيما أوضح أن تلك التدريبات بمثابة “تحذير صارم لتواطؤ انفصاليي تايوان المطالبين بالاستقلال مع عناصر أجنبية”، وفق تعبيره.

في المقابل، أدانت وزارة الدفاع التايوانية بشدة التدريبات الصينية بالقرب من الجزيرة، مؤكدة أنها سترسل القوات المناسبة للرد.

كما شددت في بيان على أنّ قواتها تتمتع بالقدرة والعزم والثقة لضمان الأمن القومي. وأضافت أن “تلك التدريبات لا تساعد في إرساء السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وتسلط الضوء على العقلية العسكرية للصين”.

بدورها، قالت وزارة الدفاع في تايوان إنها رصدت بدءًا من صباح اليوم السبت، 42 طائرة وثماني سفن صينية تشارك في تدريبات حول الجزيرة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ 26 طائرة صينية إجمالًا عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، الذي كان سابقًا بمثابة حاجز غير رسمي، أو عبرت من فوق خطها “الممدد”.