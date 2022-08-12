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تحذير صيني: المواجهة التي تشنّها واشنطن لن تنتهي على خير

منذ 16 دقيقة
الصراع الصيني الأميركي (تعبيرية)

الصراع الصيني الأميركي (تعبيرية)

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أكّد وزير خارجية الصين “وانغ يي” أن بلاده ستتوخى اليقظة بعد تفاقم الوضع حول تايوان، لأن الولايات المتحدة قد تستغل عدم الاستقرار وتفاقم الأزمة لتزيد من وجودها العسكري في المنطقة.

وفي حديث لوسائل الإعلام الصينية، شدّد الوزير على “ضرورة التصدي لمؤيدي استقلال تايوان، الذين يتواطؤون مع قوى داخلية وخارجية، ويصرون على تقسيم البلاد”.

وأضاف: “نحن مستعدون للعمل مع الأصدقاء من الدول الأخرى الذين يحبون السلام ويدعمون مبدأ الصين الواحدة العادل، ويدافعون عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي”.

كذلك، لفت الوزير إلى أن الصين تعتبر تايوان مقاطعة تابعة لها، وتعارض دائما أي اتصال بين ممثلي الجزيرة وأي مسؤولين رفيعي المستوى من العسكريين والمدنيين من البلدان التي تقيم بكين معها علاقات دبلوماسية، معتبرًا أن المواجهة التي تشنها واشنطن ضد أكثر من 1.4 مليار صيني لن تنتهي على خير.

وقال: “زارت بيلوسي تايوان الصينية، وقامت باستفزاز سياسي وخلقت التوتر في مضيق تايوان. لا شك في أن انتهاك واشنطن لالتزاماتها والاستفزاز المتعمد بشأن قضية تايوان لن يؤدي إلا إلى زيادة تقويض مصداقية الولايات المتحدة. المعركة ضد أكثر من 1.4 مليار صيني لن تنتهي بشكل جيد بأي حال من الأحوال”.

في السياق نفسه، وصف رد فعل الصين على زيارة بيلوسي، بالعقلاني والضروري والمناسب، وهو يهدف إلى المحافظة على السلام في المنطقة، متّهمًا الولايات المتحدة بمحاولة تغيير الوضع السائد في مضيق تايوان بهدف الضغط على الصين.

وشدد وزير خارجية الصين، على أن مبدأ “عدم التدخل في الشؤون الداخلية”، يعتبر “قاعدة ذهبية” في العلاقات بين الدول.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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