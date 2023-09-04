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تحذير غربيّ إلى الإمارات بسبب "بضائع" متّجهة إلى روسيا

منذ 7 دقائق
علما روسيا والإمارات

علما روسيا والإمارات

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نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الإثنين، عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يعتزمون الضغط بشكل مشترك على الإمارات هذا الأسبوع، لوقف شحنات البضائع المتوجهة إلى روسيا، والتي يمكن أن تساعد موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولين من واشنطن وعواصم أوروبيّة سيبدأون اليوم الإثنين زيارة إلى الإمارات، في إطار حملة جماعية عالميّة لإبقاء المنتجات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استعمالها في أنشطة مدنية وعسكرية بعيدًا عن أيدي الروس، بما في ذلك رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية.

    المصدر :
  • رويترز

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