الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
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تحذير كوريّ شماليّ لليابان

منذ 6 دقائق
كوريا شمالية اليابان

كوريا شمالية اليابان

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أصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تحذيرا صارما ضد اليابان بسبب سعيها من أجل ما يسمى بقدرة الضربات المضادة المنصوص عليها في وثائق سياستها الأمنية الجديدة.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اليابان تشكل تهديدا أمنيا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا من خلال تبني سياسة جديدة تتمثل في امتلاك القدرة على تنفيذ ضربات استباقية ضد دول أخرى.

وأكد المتحدث الذي لم يكشف عن اسمه، أن القدرة على الضربات المضادة التي تزعمها اليابان، لا تتعلق بامتلاك الدولة السيادية الحق الشرعي للدفاع عن النفس، وإنما هي القدرة على شن الهجمات الاستباقية لضرب أراضي دولة أخرى.

وذكر أن الظروف الأمنية في شرق آسيا تتغير بشكل أساسي بسبب الخطوة اليابانية، محذرا من أن اليابان ستدرك أنها اتخذت خيارا خاطئا وخطيرا للغاية بسبب هذه الخطوة.

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