تحذير للاتحاد الأوروبي من الإفراط في الاعتماد على الوقود الأحفوري

قال 11 مفوضا سابقا بالاتحاد الأوروبي في رسالة إلى القيادة الحالية للتكتل المؤلف من 27 دولة إنه يجب على الاتحاد أن يتفادي حبس نفسه في سنوات من الاعتماد على الوقود الأحفوري بينما يسارع لاستبدال إمدادات النفط والغاز الروسيين من دول أخرى.

وستكشف المفوضية الأوروبية هذا الشهر عن خطط لإنهاء اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية من المتوقع أن توسع استخدام الطاقة المتجددة بخطى أسرع بينما تشجع على استبدال عاجل للغاز الروسي بإمدادات بديلة.

وقال المسؤولون السابقون في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين ومفوض سياسة المناخ بالاتحاد الاوروبي فرانز تيمرمانز، بتاريخ الثلاثاء واطلعت عليها رويترز “الاكتفاء بتنويع استيراد الوقود الأحفوري سيساعد فقط في الحفاظ على اعتماد الاتحاد الأرووبي في الطاقة على دول أخرى، الكثير منها لا تحترم قيم الاتحاد الأوروبي.”

وقالت الرسالة إنه بدلا من الانحباس في اعتماد طويل الأجل على النفط والغاز، فإن بروكسل تحتاج إلى خطة طوارئ لخفض حاد في استخدام الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أهداف المناخ. وحثت الرسالة على وفورات في الطاقة والتوسع بشكل كبير في مزارع الرياح والطاقة الشمسية وتقديم حوافر للشركات للتحول إلى تكنولوجيات منخفضة الكربون وتدريب للعمال في وظائف خضراء جديدة.

ويستورد الاتحاد الأوروبي 40 بالمئة من حاجاته من الغاز و26 بالمئة من النفط من روسيا. وتستخدم هذه الواردات في تدفئة المنازل ووسائل النقل وصناعات في أرجاء أوروبا.