الأحد 25 صفر 1445 ﻫ - 10 سبتمبر 2023 |
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تحذير مرعب للعالم الهولندي.. زلزال سيضرب دولة عربية قريباً

منذ 4 دقائق
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

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عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بتحذير خطير ومرعب، حيث حذر من زلزال قوي سيضرب دولة عربية.

وتوقّع العالم الهولندي فرانك هوغربيتس بحدوث زلزال قوي قريبا في العراق.

يذكر انه منذ أيام قليلة، غرّد العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه في “إكس” قائلا: “اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس. وفي 6 سبتمبر، حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة. أتوقع مجموعة من الهزات القوية قريبًا. 5 إلى 7 أيلول “.

ونبّه إلى وجود إمكانية كبيرة لوقوع هزات ارتدادية في منطقة الزلزال أو بالقرب منها، وقال إن المنطقة الواقعة غربي البرتغال وإسبانيا وإيطاليا يجب أن تكونا في حالة تأهب.

وقد تسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها، أهمها كان توقعه بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير الماضي والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين. وقد توقع هوغربيتس وقوع ذلك الزلزال قبلها بثلاثة أيام.

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