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تحذير من الكيانات الصينية في الولايات المتحدة

23 - أكتوبر - 2021
العلم الأمريكي والصيني

العلم الأمريكي والصيني

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ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية في تقرير لها أن مسؤولي مكافحة التجسس في الولايات المتحدة ”بدأوا حملة منسقة لتحذير الشركات والجامعات من مخاطر العمل مع الكيانات الصينية في التقنيات الناشئة الرئيسة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية.

وقالت الصحيفة: ”يريد المسؤولون أن يفهم الشعب أن الحكومة الصينية لديها خطة وطنية شاملة للهيمنة في هذه المجالات، ويؤكدون أن إستراتيجية بكين تشمل الحصول على البيانات والمعرفة، ليس فقط من خلال القرصنة وغيرها من الأعمال غير المشروعة، ولكن أيضًا من خلال الوسائل القانونية، مثل عمليات الاستحواذ والاستثمارات، والشراكات التي قد لا تدرك الش—–ركات والباحثون أنها تشكل مخاطر“.

ونقلت الصحيفة عن مايك أورلاندو، القائم بأعمال مدير المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، وهو ذراع من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، قوله: ”نعتقد أن الكثير من هذه التقنيات على المحك.. إذا فقدنا السيادة في هذه المناطق، يمكن أن يتم التفوق علينا كقوة عالمية عظمى.. إن الحكومة الصينية تستهدف مئات المليارات من الدولارات من التكنولوجيا الأمريكية“.

وأضافت الصحيفة الأمريكية: ”بدأ مسؤولو المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن تواصلهم في الأشهر القليلة الماضية لزيادة الوعي في المقام الأول بالصين ثم روسيا، التي تسعى جاهدة إلى إحراز تقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعرفة“.

وتابعت: ”يؤكد المسؤولون أن كلًا من الصين، وروسيا، تقومان بتوظيف المواهب في الخارج، وفي كل من الولايات المتحدة وأماكن أخرى، وتسعى للحصول على التكنولوجيا من خلال الاستثمارات الأجنبية والتعاون الأكاديمي والمشاريع المشتركة، على الرغم من أن أنشطة الصين في هذا المجال أوسع بكثير“.

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