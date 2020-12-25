استمع لاذاعتنا

تحذير من خطط حوثية لإشعال النعرات بين القبائل اليمنية

منذ 9 دقائق
عناصر من ميليشيا الحوثي- أرشيفية

عناصر من ميليشيا الحوثي- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

تستمر مليشيا الحوثي في مسلسلها التخريبي في اليمن السعيد الذي بدأته من سنوات، بغرض إخضاع البلاد لسيطرة نظام الملالي في إيران.

وقد حذر مؤخراً محافظ الجوف اليمنية، أمين العكيمي، الجمعة، من مخطط تعده ميليشيا الحوثي لإثارة النعرات والخلافات بين القبائل اليمنية بهدف إدخالها في “معترك دموي كارثي” قد يطال الجميع ويتسبب بمزيد من نزف الدم اليمني.

وقال إن الميليشيات الحوثية تسعى “لخلخلة وحدة المجتمع اليمني”، كونها تحمل عداء وحقدا طائفيا ممنهجا لليمن، كونها تحمل عداء وحقد طائفي ممنهج على اليمن أرضا وإنسانا، ولا ترى في أبناء القبائل إلا وقود لحربها وتزج بهم في معارك مع أهلهم وأقاربهم ومناطقهم في الجوف ومأرب، كما تنتهج التعنت والتزمت في مناطق القبائل الأخرى ما يثبت خططها في تدمير القبيلة اليمنية والحط من شأنها لصالح فكرها الطائفي،وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

كما أضاف: أدعو وجهاء وأبناء الجوف والمحافظات المجاورة إلى ضرورة الالتحام والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه “المشاريع الخبيثة”، التي ستلقي بتأثيراتها على مستقبل الأجيال، وعدم الانجرار وراء الأهداف الحوثية التي تسعى لإيقاظ الفتنة والصراعات الثأرية القديمة بين القبائل المختلفة.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

مدينة ناشفيل
صور أولية للانفجار الهائل الذي هزّ مدينة ناشفيل الأميركية
رتل للقوات الأمريكية في العراق
مجدداً.. تفجير يستهدف رتلاً لقوات التحالف الدولي جنوبي العراق
وثيقة سرية تكشف مخطط استهداف قاعدة أمريكية في بغداد بذكرى اغتيال سليماني

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كبتاغون-تعبيرية
السلطات الإيطالية تضبط أطناناً من المخدرات تعود لـ”حزب الله” ونظام الأسد
حقائق مثيرة حول فضيحة راهبات "شباير"
حقائق “مخيفة” حول فضيحة راهبات “شباير” في ألمانيا…اعتداءات جنسية بحق الأطفال
ابحاث داخل مختبر
سلالة ثالثة لكورونا.. هذا ما عُرف عنها