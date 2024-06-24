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تحذير من عائلات الرهائن والمفقودين لنتنياهو.. "سيكون فشلاً وطنياً"!

منذ 17 دقيقة
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حذّر منتدى عائلات الرهائن والمفقودين رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين، من مغبة إنهاء الحرب في غزة دون إعادة المحتجزين لدى حماس، معتبرا أن ذلك سيكون “فشلا وطنيا”.

وقال نتنياهو، أمس الأحد: “إن المرحلة المكثفة من القتال في قطاع غزة تقترب من نهايتها رغم أن الحرب ذاتها لم تنته”.

ورأى منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان أن “إنهاء القتال في غزة من دون تحرير الرهائن سيكون فشلا وطنيا غير مسبوق وانحرافا عن أهداف الحرب”.

وأضاف: “إن مسؤولية وواجب إعادة جميع الرهائن تقع على عاتق رئيس الوزراء، وليس هناك اختبار أكبر من هذا”.

وفي أول مقابلة إعلامية إسرائيلية له منذ عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر، قال نتنياهو للقناة 14، أمس الأحد: “إن الهدف يبقى إعادة المختطفين واقتلاع نظام حماس في غزة”.

لكنه قال أيضا إنه “مستعد لتنفيذ اتفاق جزئي”.

وبحسب رئيس الوزراء “سيؤدي ذلك إلى إعادة بعض الأشخاص (الرهائن) ومواصلة الحرب بعد فترة توقف لتحقيق هدف القضاء على حماس، وهو ما لا أرغب في التخلي عنه”.

 

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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