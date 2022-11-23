تحذير من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا

أصدرت السلطات تحذيرا من وقوع غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا الأربعاء، وأفادت وكالة انترفاكس أوكرانيا للأنباء بوقوع انفجارات في عدة مناطق بجنوب أوكرانيا وجنوبها الشرقي، وذلك نقلا عن قنوات محلية على تطبيق تيليجرام للرسائل.

واستهدفت القوات الروسية بشكل متزايد البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية مع مواجهتها انتكاسات في ميادين القتال عقب الغزو الذي بدأ في 24 فبراير\شباط.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق من يوم الأربعاء 23\11\2022، إن روسيا أطلقت على الأرجح عددا من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع في حربها على أوكرانيا منذ سبتمبر\أيلول.

وأضافت الوزارة في تحديث يومي لمعلومات المخابرات على تويتر أن من المرجح أيضا أن روسيا استهلكت كل مخزونها الحالي تقريبا من الأسلحة إيرانية الصنع وستسعى للحصول على المزيد من تلك الإمدادات.

وأشارت إلى أن الهجمات الروسية تمزج بين استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة التقليدية التي يمكن إعادة استخدامها.