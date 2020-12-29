برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

تحذير من موجة ثالثة لكورونا في بريطانيا

منذ 58 دقيقة
بريطانيا تفرض الحجر المنزلي لمواجهة كورونا

بريطانيا تفرض الحجر المنزلي لمواجهة كورونا

A A A
طباعة المقال

حذرت دراسة أجرتها كلية لندن للصحة من حدوث موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا في البلاد ، مؤكدة على ضرورة تطعيم مليوني شخص أسبوعيا لتفادي الموجة الجديدة .

وسجلت بريطانيا أكثر من 71 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا وما يربو على 2.3 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 حتى مساء الاثنين.

وقالت الدراسة: “السيناريو الوحيد الذي نراه لتخفيف العبء في وحدات العناية المركزة وقت الذروة إلى ما دون مستويات الموجة الأولى هو تطبيق قواعد المستوى الرابع في جميع أنحاء إنجلترا وإغلاق المدارس خلال يناير/ كانون الثاني وتطعيم مليوني شخص أسبوعيا”، بحسب “رويترز”.

وأضافت: “في ظل غياب طرح ملموس للقاح، فإن الإصابات وأعداد من يدخلون المستشفيات ووحدات العناية المركزة والوفيات في 2021 ستتجاوز مثيلاتها في 2020”.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون ومستشاروه العلميون إن سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون أكثر قدرة على العدوى بنسبة تصل إلى 70% وتتفشى بسرعة في بريطانيا لكن لا يُعتقد أنها أكثر فتكا أو تسبب أمراضا أخطر.

وقالت الحكومة البريطانية، الخميس، إن 600 ألف شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك للوقاية من كوفيد-19 منذ بدء التطعيم.

    المزيد من أخبار العالم

    دبي
    ارتفاع أسهم العقارات في دبي مع صعود أغلب بورصات الخليج
    قاسم سليماني
    كيف تحوّل قاسم سليماني من موظف بمصلحة المياه إلى أبرز قيادات إيران ؟
    هولندا تسجل وفيات وإصابات جديدة بكورونا
    كورونا
    وفيات كورونا في هولندا.. الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شمس اصطناعية
    حرارتها 100 مليون درجة … كوريا تصنع شمسا اصطناعية
    قد يكون كورونا قادراً على إصابة الدماغ
    المتعافون من فيروس كورونا يكشفون عن عواقب “غير عادية” بعد الشفاء
    كارلوس منعم مع زوجته وابنته
    ساندته إيران في حملته الإنتخابية وعندما أخلّ بوعده… قتل حزب الله ابنه الوحيد