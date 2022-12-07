تحركات عسكرية ضخمة.. هل تطلق موسكو حملة جديدة من أراضي بيلاروسيا؟!

تعتزم روسيا البيضاء نقل معدات وقوات عسكرية (الأربعاء 7-12-2022) وغدا الخميس فيما قالت إنها تدريبات لمكافحة الإرهاب، وسط مخاوف من أن تشن روسيا هجوما جديدا على أوكرانيا انطلاقا من أراضي حليفتها.

ونقلت وكالة أنباء بيلتا الرسمية عن مجلس الأمن في روسيا البيضاء قوله “خلال هذه الفترة، من المقرر نقل معدات عسكرية وأفراد من قوات الأمن الوطني”.

وأضاف “سيتم تقييد حركة المواطنين (النقل) على طول بعض الطرق العامة والمناطق وسيجري التخطيط لاستخدام أسلحة مقلدة لأغراض التدريب”.

ولم تتوفر معلومات عن أي أجزاء من البلاد يمكن أن تتأثر.

وقالت روسيا البيضاء إنها لن تدخل الحرب في أوكرانيا المجاورة، لكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أمر قواته في الماضي بالانتشار مع القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، مشيرا إلى تهديدات لروسيا البيضاء من كييف والغرب.

وتحذر أوكرانيا منذ شهور من خشيتها أن تكون روسيا البيضاء وروسيا تخططان لتوغل جديد عبر حدودها الشمالية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان نُشر على فيسبوك اليوم الأربعاء، إن “وحدات العدو يتم تدريبها في ساحات التدريب في جمهورية روسيا البيضاء” وإن الهجمات الروسية مستمرة من أراضي روسيا البيضاء.

وفي الأسبوع الماضي أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو محادثات مع نظيره في روسيا البيضاء، فيكتور خرينين، لمناقشة التعاون العسكري.