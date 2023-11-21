الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحركات محدودة للأسهم الأوروبية وسط خسائر في القطاع المالي

منذ 21 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء تحركا محدودا وسط تراجع في القطاع المالي بدد مكاسب أسهم شركات التعدين، في حين يواصل المستثمرون البحث عن أدلة تدعم التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى انتهت من رفع أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. ومع تراجع مؤشر البنوك 0.6 بالمئة، ارتفع مؤشر أسهم شركات التعدين 0.8 بالمئة مدعوما بزيادة أسعار المعادن.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي أبقى خلاله على أسعار الفائدة دون تغيير والمقرر نشره في وقت لاحق من اليوم.

ومن بين الأسهم الفردية تصدر سهم شركة سونوفا السويسرية لصناعة أجهزة المساعدة السمعية المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بارتفاعه 6.4 بالمئة مدعوما بنتائج الشركة.

وصعد سهم راينميتال 5.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الصناعات الدفاعية الألمانية عن استراتيجيتها لعام 2026.

وفي الوقت نفسه هبط سهم مونتي دي باشي دي سيينا 3.8 بالمئة بعد أن باعت إيطاليا حصة تبلغ 25 بالمئة في البنك الذي حصل على مساعدة لإنقاذه.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الصين
الصين: الأرجنتين سترتكب "خطأ فادحا" إذا قطعت العلاقات مع بكين
حرب روسيا وأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تعلن إحباط محاولات أوكرانية جديدة لعبور نهر دنيبرو
القصف على قطاع غزة
لافروف يلتقي عدداً من وزراء خارجية عرب لبحث الوضع في غزة

الأكثر قراءة

استهداف كتائب القسام لدبابة إسرائيلية
غزة تحت النار
خبير عسكري يعلق على عمليات القسام الأخيرة.. العناصر المنفذة "غير عادية"
الدكتور علي خليفة رئيس حركة التحرر الشيعي
رئيس حركة التحرر الشيعي: الشيعة ضد الحرب.. ولن نستطيع تحمل النتائج الكارثية
عناصر تابعين لحزب الله
كم بلغ عدد قتلى حزب الله منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان؟