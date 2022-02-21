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تحرك ألماني فرنسي أمريكي للرد على قرار بوتين

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 22 - فبراير - 2022 1:04 صباحًا
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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قال متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان اليوم الاثنين إن ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اتفقت على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

ولم يذكر المتحدث الرسمي العقوبات التي ستفرضها الدول الغربية على روسيا. لكنه قال إن شولتس تحدث مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن بعد خطاب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم شولتس في بيان “الشركاء متحدون في تصميمهم على عدم تخفيف التزامهم بدعم سلامة أراضي أوكرانيا”.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان قبل ساعات إن الخطوة الروسية كانت متوقعة وأن الولايات المتحدة مستعدة للرد الفوري.

وأضافت أن الرئيس، جو بايدن، “سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا يحظر الاستثمار والتجارة والتمويل الجديد من قبل الأشخاص الأميركيين” في الجمهوريتين الانفصاليتين.

كما ندّد الاتحاد الأوروبي بالخطوة الروسية، وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنّ الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسلامة أراضي أوكرانيا ولاتفاقيات مينسك. وأن الاتحاد الأوروبي وشركاءه سيردّون بوحدة وحزم في سبيل التضامن مع أوكرانيا.

وكان الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعترف في وقت سابق من اليوم باستقلال دونيتسك ولوغانسك المسماة بالجمهوريتين في شرق أوكرانيا.

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