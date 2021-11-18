تحرك أمريكي إفريقي لإنعاش جهود الهدنة في إثيوبيا

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الخميس بأن دبلوماسيين دوليين بارزين يحاولان إنعاش محادثات السلام والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الصراع الدائر في إثيوبيا منذ عام، عادا إلى البلاد.

وقال دينا مفتي المتحدث باسم الوزارة إن أولوسيغون أوباسانجو مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي الذي كان رئيسا لنيجيريا، وجيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي للمنطقة، وصلا إلى البلاد اليوم الخميس.

ويعتقد أن نحو 400 ألف من سكان إقليم تيغراي الشمالي يعيشون في ظروف مجاعة ولم يصلهم سوى القليل جدا من المساعدات على مدى شهور. ورصد انتشار الجوع على نطاق واسع كذلك في إقليمي أمهرة وعفر.

وقال دينا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن أوباسانجو “ذهب إلى تيغراي، وجاء إلى أديس أبابا وذهب إلى دول مجاورة أيضا. ذهب إلى الولايات المتحدة.. وهو يجري تحريات، ويتحدث مع أطراف مختلفة”.

وأضاف دينا إن الدبلوماسيين سيقدمان تحديثا علنيا للأوضاع الأسبوع المقبل.

وكان المبعوثان قد قالا في وقت سابق إنهما يريدان من الحكومة الإثيوبية وقوات تيغراي المتمردة وحلفائهما إعلان وقف غير مشروط لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق شمال إثيوبيا المتضررة من الحرب.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا أمس الأربعاء دعمه لجهود أوباسانجو للتوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار.

واندلع القتال قبل عام بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت تهيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا، وبين الحكومة الاتحادية. وتتهم الجبهة الحكومة بمحاولة ممارسة مركزية السلطة على حساب الأقاليم الإثيوبية، وتتهم الحكومة الجبهة بالسعي لاستعادة هيمنتها على البلاد.