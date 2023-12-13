الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
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تحرك خجول للأسهم الأوروبية قبل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

منذ 16 ثانية
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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تحركت الأسهم الأوروبية الأربعاء في نطاق ضيق مع عزوف المستثمرين عن رهانات المخاطرة قبل قرار مرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة ومستقبل السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس600 الأوروبي قليلا بنسبة 0.1 بالمئة مع صعود أسهم قطاعي العقارات والتكنولوجيا شديدي التأثر بالفائدة وهبوط أسهم شركات الطاقة بسبب تراجع أسعار النفط.

وتوقع مستثمرون أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم إذ لم تفعل بيانات التضخم الأمريكية الصادرة أمس الثلاثاء 12\12\2023 سوى القليل لتغيير رهانات خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسينصب التركيز على تصريحات رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول وتوقعات أسعار الفائدة على المدى القصير لاستشراف مؤشرات على توقيت تيسير السياسة النقدية.

وقفز سهم إنتاين للرهانات والمقامرة 4.6 بالمئة مع إعلان تنحي الرئيس التنفيذي للشركة بأثر فوري.

وزاد سهم باسف الألمانية العملاقة للكيماويات 3.2 بالمئة بعد أن رفع يو.بي.إس التوصية لسهم الشركة إلى شراء من بيع مما دفع قطاع الكيماويات للارتفاع نحو واحد بالمئة.

وخسر سهم إل.في.إم.إتش واحدا بالمئة بعد أن خفض جيه.بي مورجان توصيته لشراء أسهم شركة السلع الفاخرة العملاقة.

    المصدر :
  • رويترز

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