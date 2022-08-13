تحرير صادرات الحبوب مستمر.. سفينتان أخريان تغادران أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع التركية بأن سفينتين أخريين غادرتا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود السبت 13 آب، وبذلك يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى 16.

وأشارت الى أن “فولمار إس” التي ترفع علم بربادوس غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة متوجهةً إلى إقليم إسكندرون جنوب تركيا.

وغادرت السفينة ثو التي ترفع علم جزر مارشال من نفس الميناء وتوجهت إلى تكيرداغ التركية، حاملةً ثلاثة آلاف طن من بذور دوار الشمس.

وقالت الوزارة إن سفينة أخرى ستغادر من تركيا السبت متوجهةً إلى أوكرانيا لشراء الحبوب.

وقبل يوم واحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن سفينتين غادرتا موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود الجمعة 12 آب، وكانت إحداهما محمّلة بأول شحنة قمح أوكراني.

وتوصّل الطرفان إلى الاتفاق، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، الشهر الماضي وسط مخاوف من أن يؤدي فقدان إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى نقص حاد في الغذاء وحتى تفشي المجاعة في أجزاء من العالم.

وكانت هذه أول شحنة قمح من أوكرانيا، التي شكلت إلى جانب روسيا ما يقرب من ثلث صادرات القمح العالمية قبل 24 فبراير شباط، عندما أطلقت موسكو ما تصفه “بعملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح جارتها.

وتبقّى لأوكرانيا حوالي 20 مليون طن من الحبوب من محصول العام الماضي، في حين يُقدر محصول القمح هذا العام أيضا بنحو 20 مليون طن.