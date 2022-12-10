تحرير عامل إغاثة ألماني بعد 4 سنوات من اختطافه بالنيجر

قالت منظمة الإغاثة الإنسانية (هيلب) في بيان، السبت، إنه تم تحرير موظف الإغاثة الألماني الذي كان يعمل بها يورج لانجه (63 عاما) بعد مرور أكثر من أربع سنوات على اختطافه في غرب النيجر بالقرب من الحدود مع مالي.

وخطف مسلحون على متن دراجات نارية لانجه في أبريل نيسان 2018 بالقرب من بلدة إيناتيس بالنيجر في منطقة حدودية شنت جماعات متشددة، بعضها على صلة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، هجمات فيها على مدى سنوات.

ولم تذكر منظمة هيلب كيف أطلق سراح لانجه ولا مكانه الآن.

وقالت بيانكا كالتشميت المديرة العامة للمنظمة “نشعر بارتياح وامتنان كبيرين لأن زميلنا يورج لانجه يمكنه العودة إلى عائلته بعد مرور أكثر من أربع سنوات ونصف السنة”.

وشكرت كالتشميت وزارة الخارجية وسلطات ألمانية أخرى، وكذلك “السلطات والأصدقاء في مالي والنيجر والدول المجاورة”.

وعمل لانجه، وهو مهندس، في مجال الإغاثة الإنسانية لأكثر من 30 عاما قبل اختطافه.