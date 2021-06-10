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تحرير 37 مختطفا في ليبيا بعد احتجازهم لـ6 أشهر

10 - يونيو - 2021
علم ليبيا

علم ليبيا

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أعلنت قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية الليبية، عن تحرير 37 شخصا كانوا مختطفين في البلاد منذ 6 شهور، في عملية أمنية تم إلقاء القبض فيها على بعض العناصر التي قامت بالاختطاف.

وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قالت في بيان مساء أمس الأربعاء، إن “قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة تمكن من تحرير 37 مختطفا، بينهم من يحملون الجنسية المصرية بمنطقة الشويرف، حيث كانوا محتجزين مدة ستة أشهر”.

وتابع البيان “ذلك بعد عملية أمنية ناجحة قام بها أعضاء البحث الجنائي فجر الأربعاء، أسفرت عن تحرير المختطفين، وضبط ثلاثة أفراد من التشكيل العصابي الذي قام بخطفهم”.

كما أكدت الداخلية الليبية في بيانها أنها “اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وما زال البحث والتحري ساريا لضبط باقي التشكيل العصابي”.

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